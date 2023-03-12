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12:46, 12 марта 2023Мир

В Совфеде отреагировали на визит президента Грузии в США

Сенатор Карасин: президент Грузии Зурабишвили прошла «жесткий инструктаж» в Вашингтоне

Фото: Sputnik / РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла «жесткий инструктаж» в Вашингтоне, где встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Так на ее визит отреагировал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Там требуют, чтобы Грузия встроилась в санкционные ряды против России. Вопрос — хватит ли у Тбилиси характера самостоятельно определять свою линию поведения», — написал сенатор.

Зурабишвили посетила США 10 марта. Как сообщили в Белом доме, она обсудила с Салливаном ситуацию вокруг грузинского законопроекта об иностранных агентах, в том числе прошедшие акции протеста против документа.

Грузинские депутаты 6 марта приняли в первом чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает, что некоммерческие юрлица и СМИ могут получить статус иностранных агентов, если более 20 процентов их дохода поступает из-за рубежа. После этого в Тбилиси прошли акции протеста — противники инициативы посчитали принятие документа отклонением от прозападного курса.

Утром 10 марта стало известно, что парламент Грузии официально отозвал закон об иноагентах, проголосовав против него.

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Сергей Истомин
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