Молдавии предрекли выход из кризиса раньше других стран Европы

МФВ: Молдавия выйдет из экономического кризиса быстрее остальных стран Европы

Молдавия выйдет из кризиса раньше остальных стран Европы и сможет восстановить экономику уже в 2024 году. Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер в эфире телеканала RliveTV.

Каммер объяснил свои выводы тем, что Молдавия раньше других столкнулась с ростом темпов инфляции. Он отметил, что молдавский Национальный банк предпринял сдерживающие рост инфляции меры раньше, чем центральные банки в других европейских странах. Благодаря этому она сейчас снижается.

В феврале Нацбанк Молдавии уменьшил базисную ставку на три процентных пункта — до 17 процентов годовых. По словам главы учреждения, пик инфляции страна преодолела осенью, в октябре был достигнут рекордный за 20 лет уровень годовой инфляции в 34 процента.

Ранее была названа страна с самой высокой в мире инфляцией. По итогам прошлого года ей оказалась Зимбабве (243,8 процента).