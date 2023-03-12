Кулеба раскритиковал протестующих в Берлине против поставок оружия Украине

Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал противников поставок оружия Киеву в Берлине

Жители Германии, протестующие против поставок оружия для украинской армии, должны перефразировать свои лозунги «остановить войну». Об этом заявил в интервью газете Bild am Sonntag глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я заверяю вас, что каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот», — раскритиковал протестующих министр.

В интервью он также высказался о поставках западных истребителей Украине — по мнению главы МИД, в настоящий момент это сложная с точки зрения логистики задача. При этом Кулеба призвал скорее начать обучение украинских пилотов.

В конце февраля жители Берлина сорвали акцию украинских активистов в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), превратив ее в мирный протест. Многие пришедшие к танку жители Берлина выступили с критикой военной поддержки украинской армии.