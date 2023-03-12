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15:37, 12 марта 2023Силовые структуры

ФСБ показала видео задержания собравшегося ехать воевать за Украину россиянина

ФСБ показала видео с задержанием в Карелии россиянина, собравшегося воевать за Украину

ФСБ показала на видео задержание россиянина, собиравшегося ехать воевать за Украину. Ролик в воскресенье, 12 марта, в своем Telegram-канале публикует RT.

На кадрах видно, как силовики подбегают к подозреваемому возле одного из подъездов Петрозаводска. Его укладывают лицом в снег, после чего на запястьях застегиваются наручники. В этот момент один из сотрудников показывает задержанному удостоверение и сообщает, что он является представителем управление ФСБ по республике Карелия.

2 марта ФСБ показала видео задержания россиянина, пытавшегося передать информацию разведке Украины.

Азамат Асланов
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