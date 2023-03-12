Россиянам рассказали о редкой возможности увидеть планеты невооруженным глазом

В планетарии рассказали о редкой возможности увидеть несколько планет невооруженным глазом

В марте ожидается достаточно редкое небесное явление — присутствие сразу нескольких планет, видимых невооруженным глазом. Об этом РИА Новости рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По словам Рублевой, вечерами Венера будет сиять над западным горизонтом. Ее можно будет наблюдать в ясную погоду, а 24 марта эта планета и Луна пройдут рядом друг с другом. Также вечером и ночью в созвездиях Тельца и Близнецов высоко над горизонтом будет виден Марс. «Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет», — отметила собеседница агентства.

Кроме этого, по вечерам на западном горизонте можно будет наблюдать Юпитер, однако лишь непродолжительное время. Уран и Нептун также будут находиться над горизонтом, но без телескопа их разглядеть не удастся.

В апреле, произойдет гибридное солнечное затмение, которое будет сочетать фазы кольцевого и полного затмений, но в России его не увидят. А полутеневое затмение Луны, которое пройдет 5 мая, будет частично наблюдаться и с территории РФ.

Ранее сообщалось, что орбитальный телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба выявил причину ионизации Вселенной. Данные, опубликованные в журнале Astronomy & Astrophysics, указывают на то, что за это ответственны галактики определенного типа.