Силовики задержали подозреваемого в убийстве 23-летнего россиянина в кафе

Хинштейн: подозреваемым в убийстве россиянина в кафе оказался 30-летний житель Подольска

Силовики задержали реального подозреваемого в убийстве 23-летнего россиянина в подмосковном кафе. Об этом в воскресенье, 12 марта, в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По информации Хинштейна, подозреваемый — 30-летний житель Подольска. На допросе мужчина признал свою вину. Установлено, что 24-летний игрок хоккейного клуба «Сочи» Артем Иванюженков безвыездно находится в Сочи с середины текущей недели. Его старший брат Антон также имеет алиби и в ночь убийства был дома.

Ранее 12 марта следователи сообщили о непричастности сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова — Артема к убийству в Подмосковье 23-летнего россиянина.