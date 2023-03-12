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02:19, 12 марта 2023Мир

Доказать причастность США к взрывам на «Северных потоках» сочли невозможным

Политолог Ванифатов: доказать причастность США к диверсии на «Северных потоках» не удастся
СюжетВзрывы в США:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Москве не удастся доказать причастность Вашингтона к диверсии на «Северных потоках» из-за стремления организаторов расследования произошедшего скрыть настоящего виновника, считает политолог Алексей Ванифатов. Об этом он сообщил РИАМО.

Эксперт отметил, что Россия продемонстрировала готовность к открытому расследованию инцидентов с участием всех заинтересованных сторон, предоставив переписку с Германией, Швецией и Данией о диверсии на трубопроводах членам Совбеза ООН. Однако, по мнению Ванифатова, это не приведет к глобальным изменениям.

«Расследование указанных стран, безусловно, направлено на подчищение и уничтожение улик о том, кто взорвал "Северные потоки" на самом деле», — указал политолог, добавив, что Россию допустят к расследованию взрывов на газопроводах тогда, когда появится уверенность в том, что истинных виновников нельзя будет идентифицировать.

Он также прокомментировал предположение, что за диверсией на «Северных потоках» стоят поддерживаемые Украиной силы. Такую версию Ванифатов назвал попыткой ввести Россию в заблуждение.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на газопроводы. Он заявил, что американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Варвара Кузьмина
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