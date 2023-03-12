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16:42, 12 марта 2023Мир

Немецкий политик раскритиковал Кулебу за слова о российских солдатах

Немецкий политик Тоденхефер посчитал слова Кулебы о российских солдатах оскорблением ФРГ

Фото: Mike Segar / Reuters

Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что мирное движение Германии якобы одобряет «убийства и пытки украинцев российскими солдатами», можно расценивать как оскорбление в адрес ФРГ. Высказывание украинского дипломата раскритиковал в своем Twitter-аккаунте немецкий консервативный политик и лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхефер.

«Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства <…> Возмутительно. В отличие от разжигателей конфликта всех стран, мы хотим предотвратить именно это», — заявил политик.

При этом он подчеркнул, что немецкая сторона рассчитывает добиться прекращения конфликта не за счет применения силы, а путем переговоров.

Тоденхефер также отметил, что именно Украина получает от Германии такое количество подарков, какое не получает ни одна другая страна в мире. При этом политик добавил, что Берлин не намерен выслушивать нравоучения от страны, занимающей второе место в Европе по уровню коррумпированности.

Ранее Кулеба выступил с критикой в адрес протестующих в Берлине против поставок оружия Украине. Он заявил, что «каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот».

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Варвара Кошечкина
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