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23:57, 12 марта 2023Мир

Посол Судана пообещал беспристрастное расследование дела россиян

Посол Судана: расследование дела россиян о контрабанде золота будет беспристрастным

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Посол Республики Судан в РФ Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что слышал о допросах россиян на его родине, однако ему неизвестны детали. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат выразил уверенность, что расследование дела, если оно есть, будет беспристрастным. По его словам, если дело находится в процессе предъявления обвинения, то официальные органы не имеют права разглашать информацию, которая может помешать процессу расследования.

«Тем не менее я хотел бы заверить вас в честности и непредвзятости нашей судебной системы и в том, что расследование, если оно есть, будет беспристрастным», — подчеркнул он.

Ранее власти Судана обвинили 36 граждан Российской Федерации в контрабанде золота и подрыве экономики страны. По данным агентства Bloomberg, суданская прокуратура завело уголовное дело против россиян, работающих в местной горнодобывающей компании Al-Sulaj Mining Ltd. Правоохранители всего допросили 58 граждан России по делу о контрабанде золота.

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Марина Совина
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