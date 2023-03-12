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16:38, 12 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Запорожья

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на территории «Укрэнергочермета»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска в районе города Запорожье уничтожили склад боеприпасов группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 12 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что склад был размещен на территории предприятия «Укрэнергочермет».

Кроме того, в районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево Донецкой народной республики поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Ранее военный политолог, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что российскую группировку войск в районе Запорожья удастся усилить за счет 400 тысяч новых солдат. По его словам, речь идет о привлечении в Вооруженные силы специалистов, которые ранее были уволены по различным причинам.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Алина Гончарова
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