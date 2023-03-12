Рогов обвинил Киев в срыве создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Рогов: Украина срывает процесс создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Украинская сторона срывает процесс создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, Киев срывает любое продвижение по данной проблеме, отказываясь давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и ее города-спутника Энергодара. Рогов добавил, что украинская сторона требует демилитаризации зоны АЭС, чтобы затем воспользоваться моментом, взять в заложники местных жителей, захватить ядерный объект и создать плацдарм для наступления.

Он резюмировал, что АЭС будет в безопасности лишь при отсутствии обстрелов со стороны ВСУ. Еще одним фактором Рогов назвал охрану ядерного объекта сотрудниками Росгвардии.

Утром 9 марта Украина прекратила подавать электричество на ЗАЭС. По словам Рогова, станция оказалась полностью обесточена от внешних источников и перешла на самообеспечение при помощи дизель-генераторов. Вечером того же дня электроснабжение было восстановлено.