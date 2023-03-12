В России пьяный студент порезал двух девушек из-за отсутствия сладкого к чаю

Пьяный студент из Амурской области порезал двух девушек, не угостивших его сладостями

В Амурской области пьяный студент напал с ножом и порезал в общежитии двух девушек, попытался выпрыгнуть в окно и в итоге порезал себя из-за отсутствия сладостей к чаю. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 16-летний юноша учится на первом курсе в Амурском институте железнодорожного транспорта в городе Свободном. Рано утром 12 марта он пьяным вернулся в общежитие и ворвался с ножом в комнату двух 17-летних студенток второго курса. Он встал напротив одной из девушек и спросил, есть ли у нее сладости к чаю. Та ответила отрицательно и попросила парня уйти.

Молодому человеку предложили булочки, однако это его не устроило — он набросился на студенток, порезал их, после чего захотел выпрыгнуть из окна, однако передумал и ушел к себе в комнату. Там он порезал себя.

Все трое студентов выжили, нападавшего и одну из пострадавших доставили в больницу. Парень нанес себе колото-резаные раны шеи и правой голени, у девушки диагностировали непроникающее ножевое ранение грудной клетки, множественные колото-резаные раны нижних конечностей. Другая студентка получила резаную рану скуловой области.

Одна из пострадавших рассказала SHOT, что не ожидала от студента такой агрессии — это ее хороший друг, который живет в соседней комнате с ее парнем.

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