На митинге в Кишиневе глава молдавской полиции ударил депутата Марину Таубер

Молдавские полицейские применили силу против пожилых демонстрантов

Молдавский депутат Марина Таубер рассказала о незаконных действиях полиции во время оппозиционного митинга в Кишиневе. Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы митинга попытались прорвать кордоны полиции и выйти на главную площадь Кишинева, хотя изначально планировали протестовать у здания парламента. Дорогу демонстрантам преградил полицейский спецназ и баррикады из городских автобусов.

Таубер утверждает, что участники митинга задокументировали незаконные действия полицейских, которые применили силу против пожилых протестующих. Ее саму ударил глава молдавской полиции Корнел Чернэуцану.

Я как депутат направляюсь в правительство, чтобы передать властям резолюцию участников протеста. Попрошу тех, кто снимал наш протест, направить мне видео, на котором господин Чернэуцану ударил меня, пытаясь не пропустить колонну протестующих к правительству. Как депутат я подам на него жалобу, привлеку его к суду Марина Таубер молдавский депутат

Митинг прошел на бульваре. Протестующие скандировали «Долой Майю Санду» и «Долой диктатуру».

Ранее сообщалось, что в Кишиневе за подозрительное поведение задержаны 54 участника протеста оппозиции, в том числе 21 несовершеннолетний. Уточняется, что они вели себя подозрительно, а также имели при себе запрещенные предметы. Все они доставлены в инспекцию для установления личностей и оформления документов.