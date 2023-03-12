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03:00, 12 марта 2023Россия

Российский замминистра перепутал телефоны и оказался в полиции

Замминистра образования Краснодарского края Урайкина задержали с чужим телефоном

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин был задержан по подозрению в краже телефона. Однако, оказавшись в отделе полиции, он объяснил, что просто перепутал чужой смартфон со своим. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 8 марта. Урайкин проводил время в караоке-клубе «Роял Арбат». Под утро одна из посетительниц заметила пропажу телефона. До этого он лежал на столе, но исчез. Девушка обратилась к администратору и охране, сотрудники клуба вызвали полицию и, пока ожидали приезда сотрудников правоохранительных органов, искали пропажу в помещении.

Затем потерявшая смартфон вышла на улицу и увидела свой телефон в руках мужчины, которого в этот момент задерживала полиция. Им оказался Урайкин. Его доставили в отдел полиции. Чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения, однако смог объяснить, что взял телефон по ошибке и извиниться. После разбирательств замминистра отпустили из отдела.

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Екатерина Подвигина
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