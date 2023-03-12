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10:01, 12 марта 2023Спорт

Сын Кости Цзю завоевал титул чемпиона мира по боксу

Боксер Тим Цзю победил Харрисона и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO

Фото: Mark Kolbe / Getty Images

Австралийский боксер Тим Цзю завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Об этом сообщается на сайте турнира.

Спортсмен, являющийся сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, одержал победу над американцем Тони Харрисоном техническим нокаутом в девятом раунде. Поединок прошел в Сиднее.

28 января Тим Цзю должен был встретиться с американцем Джермеллом Чарло, однако бой перенесли на неопределенный срок из-за травмы последнего. Спортсмены должны были поспорить за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), WBO и WBA Super, которые на данный момент удерживает Чарло.

Тим Цзю в профессиональной карьере одержал 22 победы (15 из них — нокаутом) и не потерпел ни единого поражения. На счету Харисона теперь 29 побед (21 - нокаутом), пять поражений и одна ничья.

Анастасия Борисова
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