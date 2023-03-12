В Госдуме допустили уголовное наказание для треш-стримеров

В Госдуме заявили, что для треш-стримеров могут ввести штрафы размером до миллиона рублей

В Госдуме допускают введение уголовного наказания и штрафов размером до миллиона рублей для треш-стимеров. Об этом сообщили в пресс-службе главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева («Единая Россия»), передает РИА Новости.

Наказание будет предусмотрено за распространение в интернете фото и видеоматериалов, на которых запечатлены издевательства или сцены жестокости «в корыстных или хулиганских целях».

В пресс-службе добавили, что внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) об ужесточении наказания за распространение фотографий или видео «с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами», влечет штраф в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией оборудования, на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов.