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17:26, 12 марта 2023Интернет и СМИ

В Госдуме допустили уголовное наказание для треш-стримеров

В Госдуме заявили, что для треш-стримеров могут ввести штрафы размером до миллиона рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Госдуме допускают введение уголовного наказания и штрафов размером до миллиона рублей для треш-стимеров. Об этом сообщили в пресс-службе главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева («Единая Россия»), передает РИА Новости.

Наказание будет предусмотрено за распространение в интернете фото и видеоматериалов, на которых запечатлены издевательства или сцены жестокости «в корыстных или хулиганских целях».

В пресс-службе добавили, что внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) об ужесточении наказания за распространение фотографий или видео «с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами», влечет штраф в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией оборудования, на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов.

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Сергей Истомин
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