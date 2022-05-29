Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Трэш-стримеров в России предложили лишить донатов

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил Минцифры блокировать донаты для трэш-стримеров
Борис Чернышов

Борис Чернышов. Фото: пресс-служба Госдумы / Global Look Press

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Минцифры России Максуту Шадаеву создать механизм, который запустит в банках систему блокировки донатов от пользователей каналов трэш-стримерам и создать алгоритм отслеживания их контента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо депутата в министерство.

Чернышов отмечает, что проблема трэш-стримов — трансляций «с насилием и издевательствами над людьми» стала очень актуальной за последние полгода. Он считает, что видеоблогеров, работающих в подобном «черном жанре», нужно останавливать, поскольку они пропагандируют насилие.

Парламентарий подчеркнул, что смерть и мучения людей не должны превращаться в контент и источник дохода, и если власти не могут привлекать трэш-блогеров к уголовной ответственности, то «в состоянии наказать их хотя бы рублем», лишив донатов.

Ранее депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман высказался о блогерах, которые устраивают откровенные фотосессии возле храмов и мечетей. По его мнению, блогеры делают это только с одной целью — «вызвать максимальный скандал». При этом Вассерман заявил, что выступает против уголовного наказания за откровенные снимки у церкви.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп заявил об укреплении рубля до исторического максимума из-за роста цен
Названы четыре подкрепленных наукой совета для здоровья из TikTok
Россияне рассказали о выросших тратах на выпускные
Оценены возможности Европы прожить зиму без российского газа
Макгрегор высказался о возвращении в UFC
Москвичам назвали самые теплые дни предстоящей недели
Блинкен призвал Китай прекратить геноцид меньшинств
Сын Газманова высказался о современной музыке
Трэш-стримеров в России предложили лишить донатов
Россиян предупредили о новых схемах «отпускных мошенников»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.