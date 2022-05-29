Трэш-стримеров в России предложили лишить донатов

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил Минцифры блокировать донаты для трэш-стримеров

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Минцифры России Максуту Шадаеву создать механизм, который запустит в банках систему блокировки донатов от пользователей каналов трэш-стримерам и создать алгоритм отслеживания их контента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо депутата в министерство.

Чернышов отмечает, что проблема трэш-стримов — трансляций «с насилием и издевательствами над людьми» стала очень актуальной за последние полгода. Он считает, что видеоблогеров, работающих в подобном «черном жанре», нужно останавливать, поскольку они пропагандируют насилие.

Парламентарий подчеркнул, что смерть и мучения людей не должны превращаться в контент и источник дохода, и если власти не могут привлекать трэш-блогеров к уголовной ответственности, то «в состоянии наказать их хотя бы рублем», лишив донатов.

Ранее депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман высказался о блогерах, которые устраивают откровенные фотосессии возле храмов и мечетей. По его мнению, блогеры делают это только с одной целью — «вызвать максимальный скандал». При этом Вассерман заявил, что выступает против уголовного наказания за откровенные снимки у церкви.