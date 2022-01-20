Вассерман высказался об оголяющихся на фоне храмов и мечетей блогерах

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман высказался о блогерах, которые устраивают откровенные фотосессии возле храмов и мечетей. В разговоре с Life.ru он ответил на вопрос, стоит ли привлекать их к уголовной ответственности.

Вассерман отметил, что молодые люди стали чаще устраивать откровенные фотосессии. По его мнению, блогеры делают это только с одной целью — «вызвать максимальный скандал». Как подчеркнул публицист, всем, кто устраивает провокационные фотосессии возле храмов, попросту больше нечем прославиться.

При этом Вассерман заявил, что выступает против уголовного наказания за откровенные снимки у церкви. «Я бы, конечно, предпочел, чтобы была возможность просто вразумить таких людей. К сожалению, великовозрастных детей уже поздно пороть за глупость», — сказал публицист, добавив, что участники подобных фотосессий добьются того, что их начнут судить.

Ранее 20 января сообщалось, что в социальных сетях распространился ролик, на котором полуголая женщина позирует перед фотографом на фоне Московской соборной мечети в Москве. В кадре можно увидеть, что модель была в шубе, нижнем белье и балаклаве. В отношении девушки возбудили уголовное дело.

До этого стало известно, что полицейские начали проверку в отношении 24-летней блогерши, которая снялась голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в Москве. Уточнялось, что за откровенные кадры россиянке может грозить штраф до 500 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года.