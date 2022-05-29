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Предложение о блокировке донатов для треш-стримеров оценили

Специалист по кибербезопасности Татаринов: в России нужно узаконить понятие «треш-стример»

Фото: Jesus Loves Austin / Unsplash

Для того чтобы вводить блокировку на донаты для треш-стримеров, необходимо узаконить само понятие. В противном случае такие ограничения могут стать импульсивными. Так оценил предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова в беседе с «Лентой.ру» эксперт по кибербезопасности Тарас Татаринов.

«А судьи кто?»

Депутат Борис Чернышов предложил главе Минцифры России Максуту Шадаеву блокировать донаты для каналов треш-стримеров и создать алгоритм отслеживания их контента. Чернышов отмечает, что проблема трансляций «с насилием и издевательствами над людьми» стала очень актуальной за последние полгода. Он также подчеркнул, что смерть и мучения людей не должны превращаться в контент и источник дохода, и если власти не могут привлекать треш-блогеров к уголовной ответственности, то «в состоянии наказать их хотя бы рублем», лишив донатов.

Я считаю, что такую историю никак не надо регулировать. Потому что, а судьи кто?

Тарас Татариновэксперт по кибербезопасности

«Сама формулировка "треш-стрим" является очень манипулятивной. Ее можно использовать в целях блокировки и по разным нечистоплотным мотивам», — заявил Татаринов.

Законодательная база

По мнению эксперта, обсуждать в данном случае нужно не блокировку, а создание законодательной нормы, в которой будет прописано, что считать треш-стримом.

«Сегодня в законодательстве нет такого понятия как "треш-стрим". И пока не будет хорошо разработанной законодательной базы, любые блокировки не должны рассматриваться. Должно быть четкое определение, что такое треш-стрим, чтобы данный вопрос был формализован. Только после этого можно начать какие бы то ни было блокировки в отношении людей, которые этот контент производят», — сказал Татаринов.

Пока закон не прописан, любые блокировки — это волюнтаризм в чистом виде

Тарас Татариновэксперт по кибербезопасности

22 марта следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после смерти мужчины во время треш-стрима блогера RTeshka в Тверской области. Согласно версии следователей, инцидент произошел 16 марта в селе Погорелое Городище в Тверской области. Мужчина, находясь в квартире с двумя знакомыми, среди которых был блогер RTeshka, во время треш-стрима получил задание от подписчика выпить определенное количество алкоголя за денежное вознаграждение. При выполнении задания мужчина почувствовал себя плохо и вскоре скончался.

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Алена Шевченко
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