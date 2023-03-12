Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:57, 12 марта 2023Бывший СССР

Молдавия заподозрила иностранца в связи с ЧВК «Вагнер» и запретила ему въезд

Погранполиция Молдавии запретила въезд иностранцу, заподозрив его связь с ЧВК «Вагнер»

Фото: Ludmila Talmazan / Shutterstock / Fotodom

Пограничная полиция Молдавии заподозрила иностранца в его связи с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» и запретила ему въезд. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным погранполиции, мужчину обнаружили в международном аэропорту Кишинева благодаря в том числе обмену информацией с зарубежными партнерами.

«Принятые меры, основанные на анализе рисков и информации, полученной совместно с национальными органами, в том числе путем обмена информацией с международными партнерами, позволили обнаружить в потоке пассажиров в международном аэропорту Кишинева гражданина, который был идентифицирован как возможный представитель частной военной кампании из Российской Федерации ("Вагнер"). Указанный гражданин не был допущен к пересечению государственной границы», — говорится в публикации.

Мужчину отправили обратно в страну, из которой он прибыл в Молдавию.

Ранее глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что российские спецслужбы причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в ходе массовых демонстраций в стране. По версии полиции, в стране формировались 10 групп численностью от пяти до 10 участников. Деятельность этих групп координирует якобы прибывший из России человек. Чернэуцану заявил, что в полицию доставили 25 участников таких групп, семерых задержали, они согласились сотрудничать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Российского ученого заподозрили в серии убийств 20-летней давности
Минобороны отчиталось о ходе боев на двух направлениях
Минобороны заявило об уничтожении двух вертолетов Ми-8 ВСУ
Из британских тюрем уволили 31 сотрудницу за отношения с заключенными
Россиянина ранили во время стрельбы на городской площади
В Кишиневе произошли столкновения полиции с протестующей оппозицией
Российские войска уничтожили более 220 солдат ВСУ на донецком направлении
В Минобороны заявили об уничтожении пяти украинских ДРГ на купянском направлении
Доктор Мясников заявил о важности перемены принципов питания с возрастом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.