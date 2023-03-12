Молдавия заподозрила иностранца в связи с ЧВК «Вагнер» и запретила ему въезд

Погранполиция Молдавии запретила въезд иностранцу, заподозрив его связь с ЧВК «Вагнер»

Пограничная полиция Молдавии заподозрила иностранца в его связи с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» и запретила ему въезд. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным погранполиции, мужчину обнаружили в международном аэропорту Кишинева благодаря в том числе обмену информацией с зарубежными партнерами.

«Принятые меры, основанные на анализе рисков и информации, полученной совместно с национальными органами, в том числе путем обмена информацией с международными партнерами, позволили обнаружить в потоке пассажиров в международном аэропорту Кишинева гражданина, который был идентифицирован как возможный представитель частной военной кампании из Российской Федерации ("Вагнер"). Указанный гражданин не был допущен к пересечению государственной границы», — говорится в публикации.

Мужчину отправили обратно в страну, из которой он прибыл в Молдавию.

Ранее глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что российские спецслужбы причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в ходе массовых демонстраций в стране. По версии полиции, в стране формировались 10 групп численностью от пяти до 10 участников. Деятельность этих групп координирует якобы прибывший из России человек. Чернэуцану заявил, что в полицию доставили 25 участников таких групп, семерых задержали, они согласились сотрудничать.