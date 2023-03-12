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19:15, 12 марта 2023Мир

Захарова указала на некрофилическую фразу Кулебы

Захарова уличила Кулебу в грандиозном вранье о готовности к переговорам с Россией

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что для переговоров между Киевом и Москвой всегда есть место — это грандиозное вранье. В этом уличила дипломата официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Кулеба обозвал итальянцев, выступающих за урегулирование конфликтов путем переговоров, лицемерами. «В его понимании эта точка зрения не что иное, как пожелание его стране поражения и прекращения её существования: «не мир, а надпись "покойся с миром» на могиле Украины"», — подчеркнула она.

Захарова призвала зафиксировать крылатую некрофилическую фразу, сформулированную Кулебой в отношении Украины. Она указала, что глава украинского МИД якобы не видит готовности Москвы к переговорам, но сами представители режима законодательно запретили переговоры с российскими властями.

Ранее Захарова заявила, что идея о переименовании России в Московию, которую поручил проработать президент Украины Владимир Зеленский, является очередным подтверждением того, что из Украины пытаются сделать «анти-Россию». Она отметила, что действия, предпринимаемые киевскими властями, лишь доказывают правоту российской стороны.

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Виктория Кондратьева
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