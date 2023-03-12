«Зенит» вырвал победу у аутсайдера РПЛ на последних минутах встречи

«Зенит» победил «Химки» в матче РПЛ, Малком отметился дублем

Петербургский «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У сине-бело-голубых дублем отметился полузащитник Малком, забивший на 19-й и 55-й минутах. На 75-й минуте отставание «Химок» сократил хавбек Бутта Магомедов. На 86-й он же реализовал пенальти. На первой добавленной ко второму тайму минуте «Зенит» вновь вышел вперед благодаря голу полузащитника Густаво Мантуана.

После 19 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Химки» занимают предпоследнее 15-е место, имея в активе 13 очков.

В следующем туре петербургская команда на выезде сыграет с московским ЦСКА, а «Химки» примут «Ростов». Обе встречи пройдут 19 марта.

