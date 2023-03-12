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06:12, 12 марта 2023Мир

Захарова прокомментировала применение водометов против экоактивистов в Гааге

Захарова указала на применение водометов против протестующих экоактивистов в Гааге
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала применение водометов против экоактивистов, которые заблокировали автомагистраль A12 в нидерландской Гааге. Об этом она написала в своем Telegram.

«С зеленой повесткой на Западе, оказывается, не все так однозначно. Нужна, когда нужна. Когда не нужна — водометом ее», — отметила Захарова.

Активисты экологического движения Extinction Rebellion заблокировали автомагистраль A12 в Гааге, протестуя против бездействия в борьбе с изменением климата 11 марта. Активисты потребовали у местных властей прекратить субсидировать компании, которые работают на ископаемом топливе. В ответ власти предупредили активистов, что блокировать трассу запрещено, и пригрозили арестами, а позже применили для их разгона водометы.

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Марина Совина
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