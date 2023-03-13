Байдена обвинили в расколе Европы ради противостояния Китаю

Politico: Байден расколол верхушку ЕС ужесточением политики в отношении Китая

В верхушке Европейского союза наметился раскол в сфере политики блока в отношении Китая. Это происходит на фоне растущего давления со стороны президента США Джо Байдена на Брюссель: он требует коллег и других чиновников в Европе занять более жесткую позицию в отношении Пекина. Об этом пишет издание Politico.

Например, часть политиков ЕС во главе с председателем объединения Шарлем Мишелем настаивает на менее конфронтационном подходе к Китаю. С ним соглашаются в Берлине, Будапеште и Афинах, утверждает Politico.

Однако у представителей таких взглядов есть опасения, что с ними не согласна глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом именно ЕК является ключевым органом в вопросах торговой политики, и возможное давление на Пекин в этой области может всерьез подорвать его отношения с Брюсселем.

Кроме того, между Соединенными Штатами и Китаем существует риск конфликта из-за Тайваня. «Мы партнеры Соединенных Штатов, но мы не вассальное государство. Мы считаем, что не должны полностью отделяться от Китая», — поделился высокопоставленный чиновник из Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона.

