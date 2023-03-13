Байден пообещал ужесточить банковское регулирование после краха SVB

Президент США Байден пообещал ужесточить регулирование банковской системы страны

Президент США Джо Байден пообещал ужесточить банковское регулирование. Такое заявление он сделал, выступая в Белом доме, после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank. Слова главы государства приводит NBC.

Байден заверил, что власти будут добиваться ужесточения регулирующих норм, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем. «А также для того, чтобы защитить американские рабочие места и малый бизнес», — заверил он. Еще Байден пообещал, что рядовые вкладчики, но не инвесторы, получат все свои средства в SVB и Signature Bank.

В целом президент США заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности и пообещал, что налогоплательщики не понесут потерь. Кроме того, добавил Байден, руководство обанкротившихся организаций будет уволено и привлечено к ответственности.

Ранее в марте стало известно, что департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Спустя несколько дней был закрыт нью-йоркский Signature Bank. По словам экспертов, крах банка может повлиять на ситуацию во всем банковском секторе США и привести к банкротству других кредитных организаций страны, а также к проблемам более глобального масштаба.