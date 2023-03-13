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12:53, 13 марта 2023Россия

Около 500 человек эвакуировали из московского бизнес-центра

Около 500 человек эвакуировали из бизнес-центра на северо-востоке Москвы из-за замыкания

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Около 500 человек эвакуировали из бизнес-центра, расположенного на северо-востоке Москвы, из-за короткого замыкания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

По предварительным данным собеседника агентства, короткое замыкание произошло в кабель-канале проводки длиной пять погонных метров. Он отметил, что возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных.

По словам очевидцев, из здания московского бизнес-центра валил густой дым, пишут «Известия». Другие подробности случившегося выясняются.

13 марта сообщалось, что в подмосковном Одинцове загорелся склад на площади 4320 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

До этого в подмосковном Ступине произошел пожар на складе с пластиковой крошкой.

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Анна Щербакова
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