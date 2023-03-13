Вероятность новой Великой депрессии в США оценили
Благодаря цифровым технологиям и политике Белого дома американская экономика вряд ли упадет до уровня Великой депрессии 1930-х годов, однако негативные тенденции в экономике США разрушительны и имеют необратимый характер. Таким образом доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб прокомментировал «Ленте.ру» заявление экс-президента Дональда Трампа, который ранее предрек США новую Великую депрессию.
Экономический кризис в США, начавшийся 24 октября 1929 года в США и продолжавшийся до 1939 года. Самым острым периодом для Соединенных Штатов был промежуток с 1929 по 1933 год. Все 1930-е годы, вплоть до 1939-го, экономика не могла до конца выйти из кризиса и восстановиться. Поэтому весь этот период получил название Великой депрессии — из-за своей продолжительности и тяжелых последствий для общества.
Считается, что Великая депрессия началась с краха американского фондового рынка в октябре 1929 года. Уолл-стрит был охвачен паникой, инвесторы потеряли свои вложения. 24 октября 1929 года инвесторы начали массово продавать акции: этот день вошёл в мировую историю как «чёрный четверг».
Коллапс фондового рынка быстро сказался на промышленности: фабрики и заводы замедлили производство, понизили зарплаты и начали увольнять рабочих. Покупательная способность критически упала, а показатели закредитованности населения выросли до пика.
К 1933 году, когда Великая депрессия достигла своей высшей точки, без работы остались около 15 млн американцев, а почти половина банков страны рухнула.
Кризис стал мировым — кроме США, от него серьёзно пострадали Великобритания, Франция, Германия и другие страны.
«Не думаю, что глубина падения будет сопоставима с 1920-1930 годами — тогда была катастрофическая ситуация. В современных условиях цифровых технологий и глобализации, конечно, такие негативные явления будут нивелированы. Если бы не было тех технологических возможностей, которые есть сегодня, я бы сказал, что США обречены на Великую депрессию. Но сейчас мы видим небезуспешные действия по нивелированию этих негативных процессов», — объяснил экономист.
В нынешней ситуации даже то экономическое падение, которое мы наблюдаем, разрушает незыблемость позиций экономики США на мировой арене. Это разрушение носит необратимый характер
По мнению Твердохлеба, сейчас стабильность экономического развития в США подвергается «колоссальной встряске».
«Перспективы американской экономики, мягко говоря, безрадостные. Не думаю, что она скатится в депрессию, сопоставимую с Великой депрессией 1920-х годов, как предсказывает Трамп, однако то, что мы можем наблюдать серьезное ухудшение экономического положения в стране, очевидно. Косвенные признаки мы видим: это снижение стоимости акций ведущих компаний, проблемы в банковском секторе, снижение доли американской экономики в мировом производстве», — добавил эксперт.
Он также отметил, что в отношении экономики США склонен рассматривать дальнейшее развитие пессимистического сценария.
«Мы видим, что авторитет доллара, на котором построено благополучие США, трещит по швам, мы видим нацеленность на дедолларизацию. Это очень сильно бьет по американской экономике, особенно на фоне беспрецедентно высоких темпов роста внешнего долга», — заключил специалист.
Ранее Трамп заявил, что США скоро столкнутся с новой, более масштабной Великой депрессией из-за политики Джо Байдена.
«Исходя из того, что происходит с нашей экономикой (...), Джо Байден станет Гербертом Гувером (президент США с 1929 по 1933 год — прим. "Ленты.ру") нашего времени. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться», — сказал 45-й президент США.