Вероятность новой Великой депрессии в США оценили

Экономический кризис в США, начавшийся 24 октября 1929 года в США и продолжавшийся до 1939 года. Самым острым периодом для Соединенных Штатов был промежуток с 1929 по 1933 год. Все 1930-е годы, вплоть до 1939-го, экономика не могла до конца выйти из кризиса и восстановиться. Поэтому весь этот период получил название Великой депрессии — из-за своей продолжительности и тяжелых последствий для общества.

Считается, что Великая депрессия началась с краха американского фондового рынка в октябре 1929 года. Уолл-стрит был охвачен паникой, инвесторы потеряли свои вложения. 24 октября 1929 года инвесторы начали массово продавать акции: этот день вошёл в мировую историю как «чёрный четверг».

Коллапс фондового рынка быстро сказался на промышленности: фабрики и заводы замедлили производство, понизили зарплаты и начали увольнять рабочих. Покупательная способность критически упала, а показатели закредитованности населения выросли до пика.

К 1933 году, когда Великая депрессия достигла своей высшей точки, без работы остались около 15 млн американцев, а почти половина банков страны рухнула.

Кризис стал мировым — кроме США, от него серьёзно пострадали Великобритания, Франция, Германия и другие страны.