Выявлена причина ожирения в постменопаузу

Nature: снижение уровня эстрогена может стать причиной ожирения в постменопаузе

Ученые из Института сердца и диабета Бейкера выявили причину ожирения в постменопаузе. Выводы исследования, опубликованного в журнале Nature Cardiovascular Research, показывают, что из-за падения уровня эстрогена женщины набирают лишний вес.

Известно, что эстроген помогает защищать сердечно-сосудистую систему у женщин, однако после наступления постменопаузы, когда показатели гормона в организме сокращаются, они подвергаются повышенному риску ряда заболеваний.

В процессе работы специалисты обнаружили рецептор эстрогена в сердце, который регулирует ожирение у женщин. Авторы заблокировали этот рецептор и ожидали увидеть изменения преимущественно в сердце. Но вместо этого они заметили увеличение количества жира в массе тела. Кроме того, гены, необходимые для сокращения и метаболизма сердца, снижались одновременно с уменьшением эстрогена, что объясняет, почему сердца участниц плохо перекачивали кровь.

Все дело во внеклеточных везикулах, высвобожденных из сердец с пониженным эстрогеном, они содержали белки, которые отличались как от контрольной группы, так и от мужских сердец. Эти частицы также обладают способностью перепрограммировать клетки скелетных мышц в клеточной культуре. Таким образом, вместо того чтобы расходовать энергию, она накапливается, что объясняет повышенное ожирение у самок мышей при уменьшении количества эстрогенов.

Исследователи отмечают, что результаты важны для разработки новых методов профилактики и лечения сердечных и метаболических заболеваний у женщин в постменопаузе.