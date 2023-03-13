В ЕС захотели обязать организации отчитываться об иностранном финансировании

В ЕС могут обязать НКО отчитываться о получении финансирования от иностранных государств

В Европейском союзе (ЕС) захотели обязать некоммерческие организации (НКО) отчитываться о получении финансирования от иностранных государств за пределами блока. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Еврокомиссия уже начала опросы организаций о получении средств из-за рубежа. «Циркулирующий в Брюсселе опрос заставляет некоммерческие организации и консалтинговые компании бояться того, что им скоро придется сообщать о финансировании из-за рубежа... по обязывающим правилам, которые готовят в офисе вице-президента ЕК по вопросам юстиции», — сказано в публикации.

В числе НКО, названных Politico, приводится неправительственная организация Transparency International, которая финансируется рядом стран, в том числе США, и за счет частных средств (Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив» «Трансперенси Интернешнл — Р» (центр «ТИ-Р») включена в российский реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность организации). В организации полагают, что европейские власти оценивают, представляет ли организация «угрозу демократии» ЕС.

Отмечается, что опрос может проводиться для дальнейшего использования Еврокомиссией в рамках подготовки законопроекта об иноагентах. В Politico обратили внимание, что время подготовки Брюсселем законопроекта является странным на фоне критики западных государств обсуждений аналогичного закона в Грузии.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель раскритиковал принятие грузинским парламентом в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», отметив, что это идет вразрез стремлению Тбилиси стать частью Европейского союза.

Парламентское большинство Грузии поддержало в первом чтении принятие закона об иностранных агентах. Согласно документу, в республике могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.