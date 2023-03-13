Кличко рассказал о планировавшейся эвакуации жителей Киева в январе

Мэр Киева Кличко рассказал, что власти были близки к эвакуации жителей города в январе

Власти Киева планировали объявить эвакуацию жителей города в январе из-за ситуации в энергосистеме, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Его слова приводит РИА Новости.

«В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации», — рассказал он, объяснив это самым длинным блэкаутом, который продолжался 14 часов. Тогда у жителей города не было воды и электричества.

По его словам, ситуацию изменили поставленные Германией комплексы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев планирует наступательную операцию и ожидает оружия от западных стран, чтобы «не идти к позициям русских с пустыми руками».