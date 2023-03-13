На «Оскаре» назвали лучший фильм года

Картина «Все везде и сразу» была названа лучшим фильмом на кинопремии «Оскар-2023»

Картина «Все везде и сразу» была названа лучшим фильмом на кинопремии «Оскар-2023». Прямую трансляцию ведет телеканал ABC.

Номинацию «Лучший фильм» получили десять картин: «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха, «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Говорят женщины» Сары Полли.

Ранее сообщалось, что Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, снявшие фильм «Все везде и сразу», получили премию «Оскар» за лучшую режиссуру. Также фильм получил премию за лучший оригинальный сценарий. Кроме того, картина была удостоена премии за лучший монтаж. Статуэтку за лучший адаптированный сценарий завоевала картина Сары Полли «Женщины говорят».