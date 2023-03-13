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16:11, 13 марта 2023Экономика

Российским зэкам стали больше платить

ФСИН: средний заработок российских заключенных в 2022 году вырос на 14%

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Средний заработок заключенных в российских исправительных колониях в 2022 году вырос на 14 процентов, пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Вместе с тем увеличилась и доля трудоустроенных зэков — с 65 процентов в 2021 году до 70,5 процента. Как уточнили во ФСИН, свой доход осужденные могут отправлять родственникам, тратить в магазине колонии, но в первую очередь с его помощью они возмещают ущерб по поданным к ним искам. По итогам прошлого года размер возмещенного ущерба от преступлений вырос на 11,4 процента.

Как напомнило агентство, в 2018 году осужденным в колонии в среднем платили в месяц 4,8 тысячи рублей, а к 2022 году эта суммы выросла почти вдвое — до 9 тысяч рублей.

В декабре 2022-го МВД предложило надежнее защищать уровень жизни российских силовиков. Ведомство предложило создать государственную систему непрерывного наблюдения и анализа, которая должна поддерживать социальную защищенность силовиков и их семей.

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Софья Ермакова
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