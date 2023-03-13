Польский министр пришел на пресс-конференцию с оружием

Super Express: генпрокурор Польши Зебро пришел на пресс-конференцию с пистолетом за поясом

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро пришел на пресс-конференцию, проходящую на угледобывающей шахте «Белхатув» с оружием за поясом. Об этом написала газета Super Express.

В публикации отмечается, что инцидент произошел после мероприятия. Когда министр нагнулся для возложения цветов у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер поднял полу его пиджака и участники увидели пистолет за поясом брюк. Журналисты попросили Зебро дать комментарий по поводу случившегося — в ответ он заявил о праве носить оружие.

«Я стреляю в тире по выходным. Согласно правилам, я не мог оставить пистолет в машине. Я рекомендую стрелять, это очень хорошо расслабляет», — подчеркнул польский генпрокурор.

В свою очередь экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский иронично спросил у Зебро, был ли он вооружен «для самообороны или вершения правосудия». Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Ранее конгрессвумен Лорен Боберт подключилась к онлайн-заседанию на фоне коллекции оружия. В ответ на обвинения она подчеркнула, что специально для встречи выложила два автомата и дробовик на полки.