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12:33, 13 марта 2023Культура

Леди Гага бросилась на помощь упавшему на ковровой дорожке «Оскара» фотографу

Леди Гага помогла упавшему на ковровой дорожке «Оскара» фотографу и попала на видео

Актриса и певица Леди Гага бросилась на помощь фотографу, который упал позади нее во время прохода исполнительницы по ковровой дорожке на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Page Six.

Фотограф пытался запечатлеть образ Гаги в Versace, однако потерял равновесие и упал на ковер. На кадрах видно, как актриса взволнованно вздохнула и подбежала к мужчине, чтобы помочь, однако он быстро встал на ноги. Поняв, что с фотографом все в порядке, певица вернулась к главному событию, а зрители похвалили ее жест.

Ранее в Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии «Оскар». Лучшим фильмом была названа картина Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу».

В общей сложности 95-ю церемонию награждения кинопремии посмотрели более чем в 200 странах мира. 21 декабря 2022 года организаторы объявили шорт-листы, а 24 января 2023 года стали известны номинанты. Со 2 по 7 марта 2023 года прошло основное голосование, которое определило победителей.

Варвара Кошечкина
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