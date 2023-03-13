Невиновного опознали на фото другого человека и отправили в тюрьму на 18 лет

The New York Times: мужчина 18 лет провел за решеткой из-за фотографии другого человека

Невиновный житель Нью-Йорка, США, провел за решеткой 18 лет после того, как свидетель опознал его на фото другого человека. Об этом сообщает The New York Times.

В канун Рождества в 2004 году произошла перестрелка, в результате которой погиб 14-летний мальчик и был ранен мужчина. Полицейские показали свидетелю фотографии шести подозреваемых в совершении преступления, и тот выбрал снимок Шелдона Томаса. Этого оказалось достаточно для того, чтобы на 25 лет отправить Томаса в тюрьму.

В ходе повторного расследования, которое спустя много лет провела окружная прокуратура, выяснилось, что на фотографии был изображен не Шелдон Томас, а его тезка, живший в том же районе. Следователи, прокуроры и судья, который вынес приговор, знали об этом и сознательно наказали невиновного.

За несколько месяцев до ареста за убийство Томас направил неисправный пистолет на полицейского. С тех пор сотрудники полиции искали поводы для того, чтобы отправить его за решетку. Когда произошло убийство, они решили обвинить в нем Томаса и заставили свидетеля выбрать неверное фото.

Хотя Томас с самого начала утверждал, что во время убийства находился в другом месте, его трижды идентифицировали в ходе личных опознаний. Для этого привлекались свидетели, надежность которых вызывала сомнения.

Через полтора года после ареста Томаса главный следователь в ходе перекрестного допроса признал, что предоставил ложные свидетельства о фотографиях. Позже другой следователь заявил, что полиция знала Томаса не только по фотографии, но и по анонимной наводке. Он признал, что Томас заявлял им, что он — не тот человек, который изображен на фото. Несмотря на это, судья постановил, что у полиции были основания арестовать Томаса по обвинению в убийстве.

В 2023 году прокуратура пересмотрела дело, выявила ложную фотоидентификацию и оспорила доводы обвинения. Судья Бруклинского верховного суда Мэтью Д’Эмик заявил, что у них нет уверенности в правильности этого приговора. После пересмотра дела судья оправдал Томаса. Выйдя на свободу после 18 лет тюремного заключения, мужчина заявил, что прощает следователей, прокуроров и судью, которые лишили его половины жизни. «Бог им судья», — заявил он.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Гавайи отсидел 23 года за убийство, которого не совершал. На основании новых анализов ДНК мужчину и двух приговоренных вместе с ним человек исключили из списка причастных к преступлению.