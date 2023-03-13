Режиссер Хотиненко прокомментировал итоги премии «Оскар»

Российский режиссер Владимир Хотиненко назвал итоги премии «Оскар» ожидаемыми и очевидными

Российский кинорежиссер Владимир Хотиненко назвал итоги вручения премии «Оскар» в 2023 году ожидаемыми и очевидными. Его слова приводят «Известия».

Постановщик отметил, что картина «Всё везде и сразу» получила свои награды заслуженно. «Мы предрекали все итоги "Оскара", и это было очевидно. "Всё везде и сразу" заслуженно получил все свои награды. Фильм снят современно, это кино про наш сумасшедший мир. Фильм пришелся, так сказать, ко двору. Главная героиня Мишель Йео прекрасно сыграла свою роль, я в восторге от ее исполнения», — прокомментировал Хотиненко.

Он также подчеркнул, что американскому актеру Брендану Фрейзеру абсолютно справедливо достался приз в номинации «Лучший актер главной роли». «Фрейзер — молодец, проделал большую работу над образом. Сейчас у него, очевидно, будет вторая волна популярности», — подытожил кинематографист.

Церемония вручения кинопремии «Оскар» прошла 12 марта в Лос-Анджелесе. Картина тандема режиссеров Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта «Всё везде и сразу» была названа лучшим фильмом.