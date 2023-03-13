Муляж гранаты с надписью «Бум!» оставили у частной клиники в российском городе

В Красноярске неизвестный прикрепил муляж гранаты Ф-1 на двери стоматологической клиники

В Красноярске полиция разыскивает неизвестного, оставившего муляж гранаты Ф-1 с запиской «Бум!» на ручке входной двери частной клиники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пришедшие на работу сотрудники стоматологической клиники нашли также под дверью служебного входа черный рюкзак и две бутылки с жидкостью. Они вызвали полицейских, которые прибыли на место и, оценив обстановку, эвакуировали жильцов десятиэтажного дома, на первом этаже которого располагается клиника.

Саперы осмотрели боеприпас и выяснили, что он является муляжом. Тем не менее правоохранители возбудили уголовное дело.

Хозяйка клиники считает, что к этому причастен ее бывший супруг, который никак не может смириться с разводом. По ее словам, от него она постоянно получает угрозы об убийстве и поджоге медучреждения.