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08:34, 13 марта 2023Силовые структуры

Муляж гранаты с надписью «Бум!» оставили у частной клиники в российском городе

В Красноярске неизвестный прикрепил муляж гранаты Ф-1 на двери стоматологической клиники
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Красноярске полиция разыскивает неизвестного, оставившего муляж гранаты Ф-1 с запиской «Бум!» на ручке входной двери частной клиники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пришедшие на работу сотрудники стоматологической клиники нашли также под дверью служебного входа черный рюкзак и две бутылки с жидкостью. Они вызвали полицейских, которые прибыли на место и, оценив обстановку, эвакуировали жильцов десятиэтажного дома, на первом этаже которого располагается клиника.

Саперы осмотрели боеприпас и выяснили, что он является муляжом. Тем не менее правоохранители возбудили уголовное дело.

Хозяйка клиники считает, что к этому причастен ее бывший супруг, который никак не может смириться с разводом. По ее словам, от него она постоянно получает угрозы об убийстве и поджоге медучреждения.

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Любовь Ширижик
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