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02:00, 14 марта 2023Среда обитания

Раскрыто имя покупателя поместья культового американского телеведущего в США

Покупателем поместья телеведущего Раша Лимбо в Палм-Бич оказался миллиардер Уильям Лаудер
Уильям Лаудер

Уильям Лаудер. Фото: Jamie McCarthy / BCRF / Getty Images

Покупателем поместья в США, принадлежавшего культовому американскому телеведущему Рашу Лимбо, стал председатель совета директоров косметического бренда The Estée Lauder Companies, миллиардер Уильям Лаудер. Информацию об этом раскрыл New York Post.

О заключенной сделке с роскошной недвижимостью сообщили еще на прошлой неделе, однако имя покупателя стало известно только сейчас. Лаудер отдал за поместье, расположенное в курортном городе Палм-Бич, 155 миллионов долларов (около 11,6 миллиарда рублей). Продавцом выступил фонд, связанный со вдовой телеведущего — Лимбо который скончался от рака в 2021 году. Сам он приобрел комплекс из трех домов, расположенных на берегу океана на участке в 1,09 гектара, в 1998 году за 3,9 миллиона долларов.

В трех домах площадью 1,54 тысячи квадратных метра, 269,4 квадратных метра и 204,3 квадратных метра в сумме обустроены 13 спален и 12 ванных комнат, при этом декором объектов Лимбо занимался сам. Среди особенностей поместья риелторы выделяли такие, как наличие двухэтажной библиотеки, бассейна и поля для гольфа. Для гостей предусмотрены четыре дополнительных дома.

О продаже поместья Раша Лимбо стало известно в июле 2022 года. Запрашиваемая цена варьировалась в диапазоне от 150 до 175 миллионов долларов (более 8,7 миллиарда рублей).

Полина Кислицына
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