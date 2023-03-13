США испугались визита Лукашенко в Иран

США испугались укрепления отношений Тегерана с Москвой из-за визита Лукашенко в Иран

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс раскритиковал визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Иран. По его словам, Вашингтон боится, что это может привести к улучшению отношений Тегерана с Москвой, сообщает РИА Новости.

«Мы смотрим на это, как на расширение и укрепление отношений между Ираном и Россией», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что США внимательно следят за развитием отношений между Россией и Ираном.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Отмечается, что министры обсудили события на Украине. Абдоллахиян также рассказал о позиции Тегерана сосредоточиться на поиске возможности найти политическое решение данного вопроса.