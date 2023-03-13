Главы МИД России и Ирана обсудили события на Украине

Главы МИД России и Ирана Лавров и Абдоллахиян обсудили события на Украине

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым события на Украине. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство исламской республики в своем Telegram-канале.

«Последние события на украинской арене были среди других вопросов, которые обсудили министры иностранных дел», — сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что иранский министр отметил принципиальную позицию Тегерана сосредоточиться на поиске возможности найти политическое решение данного вопроса, основанное на мирном диалоге между странами.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Россия начала передачу Ирану захваченного в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине американского оружия.