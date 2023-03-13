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00:27, 13 марта 2023Мир

Львова-Белова заявила о соглашении по возвращению 200 российских детей из Сирии

Львова-Белова заявила о соглашении с курдами по возвращению 200 российских детей из Сирии
Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с курдской стороной в Сирии достигнуто соглашение о возвращении в ближайшее время еще двухсот российских детей. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 12 марта, в Москву при содействии детского омбудсмена доставили из Сирии 56 российских детей. Она отметила, что переговоры «все лучше и лучше — и группы детей все больше».

«Конечно, мы очень надеемся, что наше тесное взаимодействие продолжится и дальше», — заявила Львова-Белова.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что заместители глав МИД обсудят возможную встречу глав ведомств России, Турции и Сирии.

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Юлия Мискевич
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