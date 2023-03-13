Наоми Кэмпбелл появилась на афтепати «Оскара» в платье с эффектом голой груди

Наоми Кэмпбелл пришла на афтепати «Оскара» в платье Schiaparelli с эффектом голой груди

Британская супермодель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл появилась на афтепати «Оскара» в откровенном наряде с эффектом голой груди. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

52-летняя манекенщица пришла на вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, в нюдовом платье до пола с тонкими бретелями из весенне-летней коллекции 2023 года бренда Schiaparelli. Предмет гардероба по всей длине был украшен прямоугольными пластинами, напоминающими рыбью чешую. При этом бюст оказался прикрыт накладными кругами, в центре которых располагались объемные фигуры в виде сосков, пронизанных металлическими кольцами.

Отмечается, что данное мероприятие было организовано редактором журнала Vanity Fair Радхикой Джонс в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг. В том числе его посетили такие звезды, как актрисы Дженнифер Кулидж, Кейт Хадсон, Джессика Альба, Оливия Уайлд, модели Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, а также актеры Педро Паскаль, Майкл Б. Джордан.

Ранее в марте сообщалось, что американская певица Сиара появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. 37-летнюю знаменитость заметили на ковровой дорожке афтепати «Оскара» в платье из сетки на голое тело, которое также было оформлено глубоким V-образным декольте.