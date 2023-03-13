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17:00, 13 марта 2023Бывший СССР

В Молдавии опровергли присутствие иностранцев среди полиции на протестных акциях

В МВД Молдавии опровергли присутствие иностранцев в полицейских кордонах на акции протеста
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дан Гуцу / РИА Новости

В МВД Молдавии опровергли информацию о присутствии иностранцев в полицейских кордонах для поддержания порядка на протестной акции сторонников оппозиции 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что ранее внимание общественности привлекло видео с акции протеста, на которой действия полицейских координировали люди в масках и штатском. На кадры также попало обращение блогера к одному из правоохранителей. Тогда силовик на английском ответил, что не понимает румынский язык.

12 марта сообщалось, что во время протестной акции в центре Кишинева произошли столкновения между полицией и митингующими. За подозрительное поведение были задержаны десятки участников митинга, в том числе несовершеннолетние.

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Алевтина Запольская
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