В Молдавии опровергли присутствие иностранцев среди полиции на протестных акциях

В МВД Молдавии опровергли присутствие иностранцев в полицейских кордонах на акции протеста

В МВД Молдавии опровергли информацию о присутствии иностранцев в полицейских кордонах для поддержания порядка на протестной акции сторонников оппозиции 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что ранее внимание общественности привлекло видео с акции протеста, на которой действия полицейских координировали люди в масках и штатском. На кадры также попало обращение блогера к одному из правоохранителей. Тогда силовик на английском ответил, что не понимает румынский язык.

12 марта сообщалось, что во время протестной акции в центре Кишинева произошли столкновения между полицией и митингующими. За подозрительное поведение были задержаны десятки участников митинга, в том числе несовершеннолетние.