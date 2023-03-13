Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:57, 13 марта 2023Силовые структуры

ФСБ поймала в Крыму предполагаемого участника украинского нацбатальона

В Крыму ФСБ задержала гражданина Украины за участие в «Батальоне имени Челебиджихана»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ поймали гражданина Украины, предполагаемого участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчине вменяется участие в деятельности НВФ. Против него возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, украинец добровольно вступил в состав нацбатальона в 2016 году. В его задержании участвовали пограничники.

2 марта сообщалось, что Джанкойский районный суд Крыма приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Украины за участие в этом же нацбатальоне. Первый год мужчина проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.

В ноябре 2022 года он был задержан сотрудниками погрануправления ФСБ при попытке въезда в Крым. По данным следствия, в ноябре 2015 года он охранял лагерь боевиков в Херсонской области, а также выполнял хозяйственные работы и копал окопы.

Верховный суд России в июне 2022 года признал «Батальон имени Номана Челебиджихана» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. В Генпрокуратуре сообщали, что батальон был сформирован в 2015 году с целью продовольственной, энергетической, водной и иных блокад Крыма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на планы США ужесточить санкции
«Одноклассники» запустили новый сервис
Москве спрогнозировали массовое появление одного типа жилья
Появились подробности об улучшении состояния Костомарова
Кинокритик высказалась о лауреатах премии «Оскар-2023»
Южная Корея отказалась проводить Олимпийские игры с КНДР
Россиянкам назвали визуально омолаживающие окрашивания волос
Около 500 человек эвакуировали из московского бизнес-центра
«Луч-5Х» успешно вывели на орбиту
Полицейские на глазах у россиянки взломали дверь и нашли тело ее супруга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.