ФСБ поймала в Крыму предполагаемого участника украинского нацбатальона

В Крыму ФСБ задержала гражданина Украины за участие в «Батальоне имени Челебиджихана»

В Крыму сотрудники ФСБ поймали гражданина Украины, предполагаемого участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчине вменяется участие в деятельности НВФ. Против него возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, украинец добровольно вступил в состав нацбатальона в 2016 году. В его задержании участвовали пограничники.

2 марта сообщалось, что Джанкойский районный суд Крыма приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Украины за участие в этом же нацбатальоне. Первый год мужчина проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.

В ноябре 2022 года он был задержан сотрудниками погрануправления ФСБ при попытке въезда в Крым. По данным следствия, в ноябре 2015 года он охранял лагерь боевиков в Херсонской области, а также выполнял хозяйственные работы и копал окопы.

Верховный суд России в июне 2022 года признал «Батальон имени Номана Челебиджихана» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. В Генпрокуратуре сообщали, что батальон был сформирован в 2015 году с целью продовольственной, энергетической, водной и иных блокад Крыма.