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23:29, 13 марта 2023Мир

Госдеп не смог подтвердить данные о передаче Россией Ирану вооружений США

Госдеп не подтвердил данные о передаче Россией Ирану захваченных американских вооружений

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал, что Вашингтон не может подтвердить данные СМИ, согласно которым Россия якобы передает Ирану захваченные на Украине американские вооружения, сообщает ТАСС.

«Что касается вооружений, которые, как сообщалось, были захвачены. Я видел эти сообщения. Я не могу подтвердить эти сообщения», — заявил он.

Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства отметил, что США внимательно следят за тем, что происходит с оружием, которое они поставляют Киеву. Он заверил, что в настоящее время нет заслуживающих доверия свидетельств о том, что американские вооружения могут находится у кого-либо еще, кроме Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее издание Die Zeit сообщило, что украинские военные завершили обучение на танках Leopard 2 в Германии. Отмечается, что военнослужащие ВСУ готовы использовать бронированные машины. Тренировки длились на протяжении нескольких недель.

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Марина Совина
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