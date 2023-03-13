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04:38, 13 марта 2023Бывший СССР

Эстонское НКО прекратило помощь Украине из-за подозрений в растрате средств

Эстонское НКО Slava Ukraini прекратило помощь Киеву из-за подозрений в растрате средств
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Stanislav Rabunski / Unsplash

Совет эстонского некоммерческого объединения Slava Ukraini, которое занимается помощью Украине, решил приостановить выплаты Киеву. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Отмечается, что консультативный совет и правление заподозрили украинских партнеров в нецелевом использовании средств. «После заседания совета НКО было принято решение об организации аудиторской проверки и приостановления денежных переводов на территорию Украины», — пишет издание со ссылкой на пресс-релиз НКО.

По данным ERR, НКО с начала специальной военной операции на Украине собрало 6,5 миллиона евро пожертвований.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Европейского союза (ЕС) передать Украине миллион артиллерийских снарядов за полгода. Он предположил, что на производство и передачу республике такого количества боеприпасов уйдет примерно четыре года, и призвал страны ЕС увеличить свои производственные мощности.

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Марина Совина
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