ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с разведкой Украины

ФСБ задержала в Новгородской области россиянина за сотрудничество с разведкой Украины

В Новгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержанный действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным российской спецслужбы, мужчина предпринимал попытки склонить мобилизованных к государственной измене, а именно передать ему координаты местонахождения российских войск, похитить боевую технику и добровольно сдаться в плен.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). С санкции суда мужчина заключен под стражу.