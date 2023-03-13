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09:11, 13 марта 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с разведкой Украины

ФСБ задержала в Новгородской области россиянина за сотрудничество с разведкой Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Новгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержанный действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным российской спецслужбы, мужчина предпринимал попытки склонить мобилизованных к государственной измене, а именно передать ему координаты местонахождения российских войск, похитить боевую технику и добровольно сдаться в плен.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). С санкции суда мужчина заключен под стражу.

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Любовь Ширижик
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