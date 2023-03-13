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09:41, 13 марта 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ сотрудничавшего с разведкой Украины россиянина попало на видео

ФСБ показала поимку в Новгородской области мужчины, сотрудничавшего с разведкой Украины
Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с разведкой Украины

ФСБ показала оперативное видео с задержанием в Новгородской области гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с разведкой Украины. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые скручивают мужчину и надевают ему наручники. Показаны украинские документы, найденные у него.

Задержанный родился в Винницкой области, уточняет Mash.

Ранее 13 марта УФСБ по Новгородской области сообщило, что мужчина действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным следствия, он склонял мобилизованных к государственной измене, а именно предлагал передать ему координаты местонахождения российских войск, похитить боевую технику и добровольно сдаться в плен.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). С санкции суда мужчина заключен под стражу.

Любовь Ширижик
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Задержание ФСБ сотрудничавшего с разведкой Украины россиянина попало на видео
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