Задержание ФСБ сотрудничавшего с разведкой Украины россиянина попало на видео

ФСБ показала поимку в Новгородской области мужчины, сотрудничавшего с разведкой Украины

ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с разведкой Украины

Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с разведкой Украины

ФСБ показала оперативное видео с задержанием в Новгородской области гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с разведкой Украины. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые скручивают мужчину и надевают ему наручники. Показаны украинские документы, найденные у него.

Задержанный родился в Винницкой области, уточняет Mash.

Ранее 13 марта УФСБ по Новгородской области сообщило, что мужчина действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным следствия, он склонял мобилизованных к государственной измене, а именно предлагал передать ему координаты местонахождения российских войск, похитить боевую технику и добровольно сдаться в плен.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). С санкции суда мужчина заключен под стражу.