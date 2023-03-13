Задержание ФСБ сотрудничавшего с разведкой Украины россиянина попало на видео
ФСБ показала оперативное видео с задержанием в Новгородской области гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с разведкой Украины. Запись публикует Telegram-канал Mash.
На кадрах видны бойцы спецназа, которые скручивают мужчину и надевают ему наручники. Показаны украинские документы, найденные у него.
Задержанный родился в Винницкой области, уточняет Mash.
Ранее 13 марта УФСБ по Новгородской области сообщило, что мужчина действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным следствия, он склонял мобилизованных к государственной измене, а именно предлагал передать ему координаты местонахождения российских войск, похитить боевую технику и добровольно сдаться в плен.
Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). С санкции суда мужчина заключен под стражу.