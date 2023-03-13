Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:02, 13 марта 2023Забота о себе

Названо количество сексуальных партнеров у людей разных поколений

YouGov: у людей в возрасте от 40 до 59 лет оказалось больше секс-партнеров, чем у молодых

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

У людей в возрасте от 40 до 59 лет было самое большое количество секс-партнеров. Об этом стало известно после социологического опроса, организованного компанией YouGov.

В исследовании приняли участие 4006 жителей Великобритании. Более половины из них согласились сообщить, сколько у них было любовников. Каждый четвертый отказался назвать количество, а 13 процентов признались, что не помнят.

Опрос показал, что среднее количество сексуальных партнеров отличается у людей разных поколений, а также у мужчин и женщин. Самые молодые участники опроса — от 18 до 29 лет — сообщили об одном любовнике. Респонденты, которым от 30 до 39 лет, как правило, спали с пятью людьми. У людей старше 60 лет за всю жизнь было в среднем три любовника. Люди в возрасте от 40 до 59 лет оказались самыми сексуально активными: у них было шесть партнеров. Это наиболее высокий показатель среди всех возрастных групп.

13процентов

мужчин и 21 процент женщин имели только одного сексуального партнера

Каждый шестой участник опроса рассказал, что за всю жизнь у него был только один любовник. Среди мужчин к этой категории относятся 13 процентов, а среди женщин — 21 процент.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

У каждого четвертого участника опроса было более десяти любовников. Так утверждают 30 процентов мужчин и 20 процентов женщин. Каждый пятый представитель самой сексуально активной группы (от 40 до 59 лет) рассказал о 15 и более секс-партнерах.

12 процентов мужчин и семь процентов женщин оказались девственниками.

Ранее сексологи подсказали, как улучшить качество интимной жизни. По их словам, этому способствуют беседы на «горячие» темы и реализация эротических фантазий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Индия решила не нарушать антироссийские санкции
Пленный солдат ВСУ рассказал о неподготовленных украинских новобранцах
Бизнес-коуч поделилась способом избавления от «синдрома самозванца»
Украину обвинили в обстреле мирных жителей западным оружием
Названа доля собирающихся уволиться россиян
Названо количество сексуальных партнеров у людей разных поколений
Сотрудника полиции арестовали за секс с 14-летней девочкой
В США закрыли Signature Bank из-за системных рисков после краха SVB
В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила четыре ракеты
На «Оскаре» назвали лучший фильм года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.