Экс-президент США Барак Обама снялся в фильме о боковом амиотрофическом склерозе

61-летний американский политик, экс-президент США Барак Обама снялся в фильме о неизлечимой болезни, созданном его бывшими подчиненными. Об этом сообщает People.

В документальном фильме о боковом амиотрофическом склерозе (БАС) «Необычная кампания» (No Ordinary Campaign) Обама рассказал, что авторы фильма, супруги Брайан Уоллах и Сандра Абревайя, работали под его руководством в Белом доме перед тем, как Уоллаху диагностировали БАС. Обама отметил упорство Уоллаха и пошутил, что пара должна была назвать в его честь двух дочерей.

12 марта 2023 года Обама приехал на премьеру фильма на фестивале SXSW в Техас. «Мы научились превращать надежду в действие во время его избирательной кампании 2008 года. Возможность поговорить с ним сегодня о том, чего мы достигли благодаря этому опыту, бесценна», — сказал Уоллах.

Брайану Уоллаху поставили диагноз БАС в 2017 году — в день выписки Абревайи из роддома со второй дочерью. Врачи давали ему полгода жизни. Однако он вернулся к работе юристом и помог продвижению закона, обеспечивающего финансирование разработки лекарств для больных БАС.

Ранее врач Белого дома Кевин О'Коннор оценил психическое состояние президента США Джо Байдена. По словам врача, американский лидер не страдает от неврологических расстройств.